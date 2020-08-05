https://news.day.az/unusual/1259733.html Астероид с футбольное поле пролетел рядом с Землей
Астероид с футбольное поле пролетел рядом с Землей
Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала о пролетевшем рядом с Землей астероиде 2009 PQ1. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Она уточнила, что специалисты оценили размеры небесного тела в диапазоне от 84 до 190 метров.
Директор добавила, что на кратчайшем расстоянии астероид находился в 19.35 мск.
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