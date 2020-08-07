Вся правда о составе роскошных блюд на борту круизных лайнеров

Повар круизного лайнера раскрыл правду о составе роскошных блюд, подаваемых пассажирам. Рассказ Тома Геттера (Tom Götter), руководителя отдела кулинарии компании Luxury cruise Scenic Eclipse,приводит Daily Express.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам шеф-повара, еда в каждом маршруте уникальна "вплоть до самых маленьких закусок" и передает путешественникам пищевые традиции мест, где останавливается судно. "Наши блюда отражают регионы, в которые мы путешествуем, включая местные вкусы и продукты, везде, где это возможно", - отметил Геттер.

Он добавил, что следование поваров аутентичным рецептам не только знакомит отдыхающих с атмосферой разных стран на борту, но и поддерживает местных производителей, а также дает работникам кухни "возможность экспериментировать".

"Например, когда мы плывем в Северную Америку, я всегда переживаю о том, чтобы получить местные ингредиенты с рынков Квебека: их черника и грибы уникальны. (...) Полагаясь на местные продукты, мы гарантируем, что каждый обед принесет гостям незабываемые "кулинарные встречи"", - сказал шеф-повар.

Он отметил, что многие туристы "недооценивают огромный объем работы, которая происходит на кухне, чтобы предложить гостям роскошные обеды в море". "В отличие от ресторана на суше, нам нужно заранее добывать ингредиенты, что требует большой организации и глубокого понимания ситуации с продуктами, сезонными колебаниями с поставками в портах", - подытожил Геттер, добавив, что гости на лайнерах могут быть уверены, что "каждое блюдо приготовлено с любовью".