Арбуз и дыня: кому нельзя и сколько можно

В памятке, размещенной на сайте Роспотребнадзора потребителям напоминают, что дыня - очень тяжелый продукт, поэтому не стоит ее употреблять на голодный желудок и сразу после еды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, также стоит помнить, что основные вредные вещества обычно находятся у корки.

Людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, а также беременным и кормящим матерям дыню употреблять не рекомендуется.

Что касается хранения, то разрезанную и недоеденную дыню нельзя оставлять в тепле, а надо сразу убирать в холодильник.

Также нежелательно употреблять дыню вместе с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком и алкоголем: достаточно велик риск получить расстройство желудка, отмечают эксперты.

Что касается арбузов, то из-за большого количества сахара, диетологи рекомендуют употреблять не больше 300 граммов.

Людям с сахарным диабетом, аллергией и атеросклерозом от арбузов лучше отказаться.