Это масло нельзя употреблять для жарки

При жарке продуктов сливочное масло может быть опасно, поскольку при температуре выше 70 градусов из него выделяются влияющие на состояние организма радикалы, которые со временем могут спровоцировать развитие рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об опасном масле предупредила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

При этом Бережная отметила, что "в свежем виде сливочное масло абсолютно безопасно в разумных количествах". Однако для жарки вместо него лучше использовать сало. Хотя и этот продукт может выделять те же радикалы, которые могут вызвать рак, но в меньших количествах.

"Жарить продукты лучше на оливковом масле, потому что это единственное масло, которое не дает образования свободных радикалов при высоких температурах", - заключила Бережная.