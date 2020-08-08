Точный гороскоп на субботу: Будьте осторожнее со своими чувствами и желаниями

Сегодня звезды гороскопа призывают быть осторожнее со своими чувствами и желаниями: эмоции в этот день могут перехлестывать через край. По этой причине обычный шоппинг может вылиться в массу бессмысленных трат, случайное знакомство - обернуться изменой, а вечеринка с друзьями - затянуться до утра, так что лучше избегайте ненужных соблазнов, о которых впоследствии можете пожалеть. Впрочем, у этого феерического дня есть и множество плюсов: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте - используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.

Овен

Сегодня ситуация может вынудить Овна защищать свои интересы - и он вполне способен с этой задачей справиться. День наделяет Овна способностью убеждать в своей правоте, так что окружающие сегодня будут внимательнее обычного прислушиваться к его аргументам. Звезды гороскопа советуют Овну воспользоваться этим не только для решения спорных вопросов, но и для ведения переговоров и для успешного продвижения любых своих проектов и идей.

Телец

Сегодня Тельцу стоит обратить внимание на свои сны: они могут оказаться вещими! И дело тут не столько в мистике, сколько в том, что днем анализировать обстановку мешают желания и эмоции. А вот подсознание труднее обмануть, но его слабый голос обычно слышен лишь ночью, во сне. Сегодня же интуиция у Тельца будет обострена до предела, а голос подсознания - слышен особенно громко. Вот почему звезды гороскопа советуют Тельцу прислушаться к своим снам, а днем обращать внимание на любые свои "хочу"-"не хочу" - они могут оказаться не прихотью, а предчувствием.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть шанс столкнуться с таким малоизученным явлением, как дежавю. У них может возникнуть ощущение, что какие-то события, происходящие вокруг, уже происходили раньше, какого-то незнакомого человека они уже видели, а какая-то ситуация им знакома... Причина же в том, что сегодняшний гороскоп наделяет Близнецов мощной интуицией и умением предчувствовать происходящее. Благодаря этим качествам, Близнецы способны угадывать развитие событий и могут проявить себя в делах, требующих интуитивного подхода, а также в психологии и общении с людьми.

Рак

Сегодня - день, когда ситуация предоставит Раку возможность закрепиться на достигнутых рубежах или даже вырваться вперед! Звезды гороскопа обещают Раку благоприятствование в любых сферах - от бизнеса и карьеры до любви - а также достаточно энергии и пробивных способностей, чтобы осуществить задуманное. "Удача - удел тех, кто ее заслужил" - эта фраза должна стать девизом Рака на сегодня. Ну а если Рак не захочет добиваться милостей от судьбы - что ж, это его выбор. Только стоит ли становиться "лежачим камнем", отказываясь от заманчивых

Лев

Сегодня - день, который Льву стоит посвятить общению с людьми везде, где бы он ни находился: на работе, в дороге или дома. Его коммуникабельность будет на высоте, позволяя без труда решать вопросы, убеждать, заводить новые знакомства. И романтические, и деловые контакты сегодня будут даваться Льву легче обычного. Если он наметил заняться карьерой, у него будет шанс заручиться поддержкой нужных людей, если же Лев пока одинок, сегодня он может завести романтическое знакомство.

Дева

Сегодня звезды в гороскопе Девы образуют довольно противоречивый узор: с одной стороны, Дева будет полна сил и энергии, благодаря которым даже самая трудная задача ей по плечу. Однако при этом день не сулит ей легких путей - наоборот, лишь преодолевая трудности и преграды, Дева сможет проявить себя с лучшей стороны. Так что не стоит огорчаться, если судьба за сегодня втра поставит перед ней препятствие или потребует напряжения всех сил - только так Дева сможет сполна реализовать свой могучий потенциал и добиться успеха.

Весы

Сегодня день предвещает Весам счастливые шансы судьбы, но многое будет зависеть от того, сумеют ли они ими воспользоваться. Дело в том, что гороскоп на этот день не наделяет их энергичностью и хорошей реакцией, а вот события могут развиваться стремительно, требуя от Весов принятия быстрых решений. Поэтому совет для Весов сегодня простой: встряхнуться, действовать активно и весь день стараться быть в тонусе. Только тогда они сумеют поймать жар-птицу за хвост!

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону вырваться как можно дальше за рамки рутины и повседневной суеты! Сделать это можно по-разному, было бы желание. Скорпион может запланировать свидание на вечер, купить билет в театр или в кино. А может выбраться с друзьями туда, где еще никогда не бывал. Можно поэкспериментировать в творчестве или кулинарии, обновить гардероб, купить экзотический тур... Сегодня Скорпиону достаточно сделать лишь первый шаг навстречу переменам, и он не пожалеет: события подхватят его и поведут за собой.

Стрелец

Чего cегодня точно не стоит делать Стрельцу, так это в одиночестве сидеть вечером дома. Жизнь зовет его туда, где можно как следует расслабиться и повеселиться. В самой гуще толпы, в центре внимания, он будет чувствовать себя как рыба в воде! Сегодня день наделяет Стрельца такими качествами, как общительность, обаяние и яркие эмоции. Благодаря этому, он без труда впишется в любую компанию или в коллектив. Звезды гороскопа советуют сегодня Стрельцу воспользоваться этим, чтобы не просто провести зажигательный вечер, но и завести интересное знакомство. А может быть, даже не одно..

Козерог

Сегодня - день, когда Козерог имеет шанс ощутить на себе, что сотрудничество, поддержка, партнерство - это не просто красивые слова. Возможно, ситуация сегодня сложится так, что помощь будет оказана Козерогу, а может быть, он сам в нужный момент подставит кому-то свое плечо. В любом случае, сегодня жизнь даст ему повод задуматься над тем, какие люди находятся с ним рядом. Или даже над тем, кому можно, а кому нельзя доверять.

Водолей

Сегодня Водолей будет склонен к неорганизованности, забывчивости и может случайно, сам того не заметив, нарушить любые границы - в том числе и границы приличий, субординации или чьего-то терпения. Водолею будут хорошо удаваться любые дела, где он может проявить творческую жилку и смекалку, а вот в вопросах, требующих конкретики, его шансы на успех близки к нулю. Кроме того, есть вероятность попасться кому-то под горячую руку, так что если Водолей сегодня не хочет оказаться "крайним", звезды гороскопа советуют ему держаться в стороне от любых разбирательств.

Рыбы

Сегодня Рыбам волей-неволей придется обратить внимание на состояние своих финансов - события будут их к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет им денежную премию или повышение зарплаты, а может быть, и не столь приятный сюрприз. Звезды гороскопа предупреждают Рыб о том, что сегодня состояние их кошелька может совершенно неожиданно улучшиться или ухудшиться - тут уж как повезет. А чтобы действия Рыб не привели к потерям, им не стоит рисковать и участвовать в сомнительных финансовых сделках.