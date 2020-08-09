Девушка 10 лет питалась лишь чипсами и хлебом и вылечилась благодаря гипнозу

Жительница Великобритании 10 лет питалась исключительно чипсами и хлебом из-за расстройства пищевого поведения и вылечилась благодаря гипнозу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В три года Иззи Коул (Izzy Cole) начала отказываться от приготовленной ее матерью еды и закатывала истерики, если ее заставляли есть насильно. С годами проблема ухудшалась, а врачи ничем не могли помочь. В школе британка не могла обедать со сверстниками.

По словам Коул, это оказало на нее сильное влияние в социальном плане. "Я была в том возрасте, когда наличие друзей очень важно, но я чувствовала, что не могу быть с ними на одной волне", - призналась она.

В итоге девушка могла есть только чипсы и хлеб. Другие продукты вызывали у нее панику и рвоту.

В один из дней мать девушки случайно заметила рекламу гипнолога и клинического терапевта, который специализируется на проблемах с едой. Сеанс гипноза шел два часа и в итоге помог девушке. Покинув кабинет специалиста, она тут же съела взятый с собой бутерброд. "Я стояла на улице, ела ананас и плакала", - призналась она.