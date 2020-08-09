В США разрешили алкогольное мороженое

Власти штата Нью-Йорк на законодательном уровне разрешили производить мороженое, в составе которого будут крепкие алкогольные напитки, в частности, ликер. Об этом сообщило издание Travel and Leisure, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

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Отмечается, что по закону крепость мороженого не должна превышать 5%. Также лакомство запретят употреблять лицам, моложе 21 года.

Губернатор штата Эндрю Куомо рассчитывает, что новый закон простимулирует малый бизнес, позволит нью-йоркским фермерам - производителям крафтовых напитков и молочной продукции - удовлетворить спрос потребителей.

При этом создатели опьяняющего лакомства обещают огромный выбор вкусов, сочетающих крепкий алкоголь и сливочное мороженое, поскольку ранее было разрешено также добавление пива и сидра.