Мари Лист, fashion-блогер с миллионом фолловеров, рассказала Glamour, как карантин изменил ее взгляды на жизнь, с какими блогерами заключают контракты модные бренды и почему из тысячи блогеров лишь единицы достигают успеха, передает Day.Az.

Начало пандемии застало меня во время съемок для нового проекта Bvlgari в Лос-Анджелесе. Я возвращалась после окончания европейских Недель моды и по прилету сразу почувствовала напряжение, витающее в воздухе, хотя в Америке ситуация была еще не настолько критичная. У меня было буквально два дня, чтобы решить, что делать дальше: лететь домой в Нью-Йорк (все-таки у меня с собой пять чемоданов после месяца модных приключений, а еще ждет Тоша, моя собака) или же бросать все и брать билеты к семье в Россию. Понадеявшись, что ситуация скоро наладится, я решила остаться в США. Вернувшись в Нью-Йорк, я была поражена: город буквально стал воплощением апокалиптической фантазии наяву, даже страшно было выйти на улицу. Я бросила вещи, молниеносно собрала новый чемодан и отправилась в маленькую деревню в Вермонте. В этом поселении с населением в 15 человек и ближайшим магазином в двух часах езды я провела два месяца. Сказать, что этот опыт был для меня непривычным и шокирующим - ничего не сказать. Последние восемь лет жизни я провела на чемоданах, меняя свою локацию как минимум раз в три недели, постоянно находясь в гуще событий. Оказаться отрезанной от мира в маленьком домике в лесу почти без связи было, мягко говоря, необычно.

На меня очень давило чувство, что мои руки связаны и я никак не могу повлиять на ситуацию, не могу ничего изменить. Еще я очень переживала за свою семью, т.к. моя мама работает врачом. Когда я начала получать новости об ухудшении ситуации в России, у меня началась паника. Я даже не могла поехать к родным, ведь самолеты уже не летали. Конечно, когда оказываешься в такой ситуации, многое переосмысливаешь. Иногда ты настолько занят карьерой, бизнесом, закручен в этой постоянной гонке, что забываешь уделить время близким, лишний раз позвонить им, узнать, как у них дела. С начала карантина мои звонки родителям участились раз в 10 (смеется).

Еще один полезный урок, который я выучила за месяцы самоизоляции, - грамотное управление финансами. Раньше я не вела строгий учет доходов и расходов, новые проекты появлялись бесперебойно. В таком ритме не задумываешься о мелких тратах, не понимаешь, что если перестать ходить в "Старбакс" несколько раз в день, довольно быстро накопится солидная сумма, которую можно потратить на что-то более полезное. Во время пандемии у меня было время заняться этим вопросом. Я не только проанализировала мои траты в прошлом и сократила ненужные расходы, но и начала активнее инвестировать. Я благодарна этому времени, оно преподнесло мне очень важный урок на всю жизнь. Теперь я намного более бережлива. Вместо того, чтобы покупать очередную сумку, я скорее отдам деньги на благотворительность людям, для которых это вопрос жизни и смерти. В этом плане пандемия стала такой отрезвляющей пощечиной. У многих было время остановиться, отдышаться и посмотреть вокруг. Единый враг сплачивает. Я думаю, мы стали более внимательными друг к другу, более чуткими к проблемам окружающих, и в очередной раз вспомнили, что в мире имеет истинную ценность, а что второстепенно.

Перемены, которые не могут не радовать, - это всеобщее стремление к натуральности, к реализму. Это касается как визуальной составляющей профилей в инстаграме и контента, которым делятся блогеры, так и особенностей общения. В блогере мы хотим видеть прежде всего онлайн-друга, честного и настоящего, а не недостижимый идеал. Еще одна важная перемена касается отношения брендов к инфлюенсерам. Если раньше для сотрудничества крупные модные дома выбирали девушек и парней со значительной аудиторией, то сейчас в первую очередь смотрят именно на контент, репутацию, отношения с подписчиками, а цифры отходят на второй план. Chanel выбирает лидеров мнений, с которыми у них совпадает видение этого мира и красоты, и неважно, что у них 50 тысяч фолловеров, а не миллион. Правильное позиционирование себя - основа успешной карьеры в инстаграме.

Карантин дал мне возможность осуществить мою давнюю мечту - создать свой мастер-класс. Получился не просто марафон, а настоящий путеводитель в мир fashion-индустрии и модного блогинга. Тщательная работа над личным брендом, верное позиционирование - одна из важных тем, которую мы подробно разбираем в моей онлайн-школе. Я раскрываю все секреты, которые помогли мне войти в мировой топ fashion-инфлюесеров и получить контракты и возможности мечты. Немногие знают, что успешный бизнес в инстаграме строится не онлайн, а оффлайн, красивые посты - лишь 1% того, что делают популярные блогеры, остальное остается за кадром. Мы все уже знаем все про программы обработки, что такое пресеты, как писать тексты или строить шапку профиля; я же рассказываю про бизнес-сторону и объясняю, почему из тысячи блогеров с потрясающей внешностью и идеальными аутфитами лишь единицы становятся Кьярой Ферраньи.

Конкуренция в индустрии сейчас просто сумасшедшая, особенно если сравнивать с тем, что было восемь лет назад, когда я только начинала. Мы движемся к тому, что из никому непонятного развлечения на досуге блогинг может вполне превратиться в новый вид профессии или искусства наравне с писательством, режиссурой, живописью и так далее. Если у тебя уникальное видение или необыкновенная харизма, тебе хочется делиться, ты трудолюбив и упорен, - нужно пробовать. Инстаграм дает уникальную возможность развивать как личный бренд, так и свой бизнес. Опять же, во время пандемии мы могли заметить, как бизнесы, у которых не было твердого онлайн-присутствия, пострадали значительно больше, нежели те, которые успели уверенно обосноваться в диджитал-мире. Диджитализация нашей реальности неизбежна, нужно идти в ногу со временем.

Определенной доли негатива никому не избежать. Я стараюсь не обращать на это внимания, просто блокирую таких людей. Конечно, это не касается конструктивных комментариев. Тут проблема часто кроется в недопонимании, я стараюсь вести диалог и объяснять человеку, что он мог интерпретировать не так. Честно, не скажу, что негатива в мою сторону поступает много. Я не люблю черный пиар, не делаю треш-контент, стараюсь быть честной, открытой и дружелюбной ко всем. За что меня ненавидеть?

Старайтесь меньше времени проводить в соцсетях и сравнивайте себя только с собой вчерашним. Сами подумайте, какие фото вы выкладываете в инстаграм: те, на которых вы получились хорошо и которые показывают вас с лучшей стороны, или же наоборот? Делать идеальные фотографии - приобретаемый навык. Картинки, которые мы видим на страницах блогеров, - результат многолетнего опыта работы. Ты с годами учишься, как правильно фотографировать, настраивать свет, какой макияж смотрится выигрышнее всего. Фото в инстаграме сейчас - словно картины, они не являются отражением реальной жизни, а показывают то, как человек видит самого себя и мир вокруг. Это творчество.

Мне кажется, многие ценят меня за то, что в инстаграме я настоящая: такая, какая есть. Я показываю не только недели моды, красные дорожки и гламурные мероприятия. Мы с подписчиками много общаемся, я обожаю проводить эфиры, делюсь своими мыслями, рассказываю о проблемах и переживаниях, появляюсь сонная и без макияжа. Единственное, что я обычно не показываю, - большую работу, которая стоит за рамками инстаграма. Люди видят только результат - фотографию, но не монотонные часы долгих переговоров по почте или бесконечные бизнес-встречи и звонки. Так что в том, что я делаю, есть какая-то магия (смеется).

Мой любимый способ перезагрузиться - уехать к океану. Отложить телефон, сидеть на берегу и наслаждаться шумом прибоя. Ничто не лечит меня лучше, это моя медитация. Еще могу посоветовать сделать расписание использования ваших гаджетов, допустим, откладывать телефон и закрывать ноутбук после семи вечера, несмотря на горящие дедлайны и разрывающийся от сообщений директ. Сейчас существуют отличные сервисы, которые показывают, сколько времени вы проводите за экраном. Если вы еще не проверяли - посмотрите, уверена, вы удивитесь.