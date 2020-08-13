Показан идеальный способ очистки контейнеров для еды от жира

Пользовательница TikTok с ником @adikempler показала идеальный способ очистки контейнеров для еды, пишет Buzzfeed. Ее ролик набрал 3,7 миллиона просмотров и почти четыре тысячи комментариев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Юзерша показала контейнер, в котором была жирная еда, и рассказала, что сделать его чистым помогут средство для мытья, теплая вода и кусочки бумажного полотенца. Она смешала все это в емкости, закрыла и потрясла в течение минуты, а затем вылила содержимое. Контейнер оказался идеально чистым.

"Этот способ показала мне мачеха. Я сначала тоже сомневалась, а затем проверила сама", - рассказала девушка. Многие пользователи TikTok решили повторить ее трюк и отчитались о результатах: способ, показанный @adikempler, действительно работает.