Что есть, чтобы добиться идеально чистой кожи лица, а что исключить из рациона

Состояние вашей кожи напрямую зависит от ежедневного рациона. Порой мы даже не догадываемся, что определенные продукты оказывают на ее состояние пагубное воздействие, провоцируя возникновение высыпаний, покраснений и прочих несовершенств. Очевидно, что подобные сложности зачастую легко объяснить поеданием фастфуда или употреблением сладких газированных напитков, но могли ли вы предположить, что проблемы порой появляются, к примеру, из-за некоторых морепродуктов? Чтобы избежать неприятных сюрпризов, советуем изучить список ниже и избавить себя от непредвиденных осложнений.

Ухудшат состояние вашей кожи:

Скрытый сахар

Если вы спросите у десяти диетологов о том, что хуже всего влияет на кожу, вам хором ответят: "Сахар". Он разрушает коллаген, становится причиной высыпаний и экзем. А что самое печальное, сахар прячется даже в несладких продуктах, к примеру, в крекерах, чипсах, соусах и даже в заправках для салатов. Конечно, всем нам время от времени хочется съесть что-нибудь на десерт, но лучше заменить его фруктами: пусть в них также есть сахар, зато его дополняют антиоксиданты в большом количестве.

Коровье молоко

ЗОЖ-адепты в последнее время не жалуют молочные продукты, но на самом деле в этом вопросе все не так уж и однозначно. Связь между высыпаниями и употреблением лактозы, конечно, существует, однако неясно, в чем же конкретная причина такого негативного влияния. Если вы чувствуете себя комфортно после употребления молочных продуктов, то можете не обращать внимания на этот пункт, но если же молоко чаще всего доставляет вам физический дискомфорт, то есть риск, что и на коже его употребление скажется негативно. А потому ищите растительные альтернативы, но все же следите, чтобы в составе не было пресловутых сахаров.

Устрицы

Если вы любите поужинать с особым шиком, заказав устриц, то спешим вас огорчить: пристрастие к этим морепродуктам не влечет за собой ничего хорошего. Практически каждый диетолог советует исключить устриц из рациона, если вы хотите добиться идеальной кожи. Ведь высокое содержание йода вызывает акне, поры забиваются, появляются покраснения и шелушения. Конечно, полностью отказываться от деликатеса не обязательно, но все же постарайтесь ограничить употребление до двух раз в месяц.

Улучшат состояние вашей кожи:

Витамин F

Он не продается в баночках в аптеке, а является комплексом жирных кислот. Витамин F содержит линолевую кислоту, которыми богата омега-6 - ее мы, кстати, и недооценивали. Как показывают исследования, люди, страдающие от высыпаний, нуждаются в линолевой кислоте. Она помогает создать защитный кожный барьер, улучшить текстуру. Вещество содержится в натуральных маслах и семенах, но будьте осторожнее - слишком большое количество омега-6 вызывает воспаления.

Витамин C

Содержится в цитрусовых, киви, гуаве, сладком перце. Витамин С нужен для укрепления коллагена, который защищает кожу. Кстати, учтите полезный лайфхак: чем ярче цвет продукта, тем больше в нем антиоксидантов. Так что выбираем самый оранжевый грейпфрут, предпочитаем красный перец желтому. За самым мощным зарядом витамина С обращаемся к киви и апельсинам - в них, кстати, еще и самый низкий уровень сахара.

Природный силикон

Этот природный минерал, содержащийся в стручковой фасоли, отлично укрепляет волосы, ногти, кости и кожу. Старайтесь приобретать органическую фасоль: она получает все полезные свойства прямиком из почвы. При этом условии положительный эффект будет гарантирован.

Источник: BAZAAR