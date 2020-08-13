Как подготовить организм к осени, чтобы избежать авитаминоза

Пора это признать: сентябрь уже вот-вот вступит в свои права, а вместе с ним и традиционный осенний авитаминоз. Предлагаем в этот раз сыграть на опережение и постараться не допустить всеобщую усталость организма, угнетающую слабость и перманентно плохое настроение. Что сделать, чтобы и с уходом лета сохранить бодрость тела и духа, рассказывает российский врач-терапевт Екатерина Серебрякова.

Обратиться к аллергологу

Главный повод для посещения этого специалиста осенью - возможное обострение аллергии, если вы страдаете от нее в теплое время года. Не забывайте, что и в несезон возможна ремиссия, ведь в этот период в окружающей среде также присутствует большое количество аллергенов: все еще цветут растения, созревают различные плоды, ведут активную жизнь насекомые, укусы которых могут вызывать аллергическую реакцию. А еще в воздухе (особенно за городом) витают поры плесневых грибов. Если в это время года у вас проявляются симптомы аллергии, то не стоит их игнорировать или заниматься самолечением. Лучше проконсультироваться с аллергологом. Кстати, часто симптомы аллергии путают с проявлениями ОРВИ, из-за чего возникает риск неправильно подобрать лекарства.

Сделать вакцинацию

О том, стоит ли делать прививки в наше время, ведутся громкие споры. Не зря тему вакцинации называют одной из самых опасных в соцсетях: стоит завести ее у себя в блоге - и вот уже в комментарии набежало с десяток возмущенных противников или сторонников процедуры. Если вы все-таки относитесь к вакцинациям положительно, то доктора рекомендуют проводить их именно осенью - как взрослым, так и детям. В приоритете - прививки против гриппа и пневмококковых инфекций. Это связано с тем, что вспышки данных болезней происходят зимой, а для выработки иммунитета против их возбудителей требуется время.

Посетить психотерапевта

С наступлением осени длина светового дня стремительно уменьшается, что пагубным образом влияет на настроение и общее состояние организма. Также сказываются резкие перепады давления, понижение температуры воздуха, изменение климата... Неудивительно, что при такой обстановке многие из нас падают духом. Меняются биологические ритмы, гормональный фон. Если у вас часто бывает плохое самочувствие и настроение с приходом холодов, попробуйте обратиться за помощью к психотерапевту. Иногда хватает и пары консультаций, чтобы восстановить душевное равновесие.

Записаться к неврологу

От быстрой смены погоды люди, страдающие от чувствительности сосудов или имеющие проблемы в работе сердечно-сосудистой или нервной систем, начинают страдать от головных болей, слабости, хронической усталости и проблем с давлением. Если вы замечаете схожие симптомы у себя - спешите к неврологу: он выявит причину недомоганий и назначит индивидуальное лечение. Помочь могут массаж, курс ЛФК, занятия спортом или лекарственная терапия.

Как определиться

Если вы не можете определиться, к кому из врачей в первую очередь записаться на прием, то лучше всего обратиться к терапевту. Он сможет составить общий план обследования и направит к нужным врачам. Главное, не стоит самостоятельно выбирать лечение и ставить себе диагнозы.

Источник: BAZAAR