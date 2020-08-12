Умер один из старейших миллиардеров в мире

Американский бизнесмен, почетный председатель медикорпорации ViacomCBS Самнер Редстоун умер на 98-м году жизни.

передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о смерти одного из старейших миллиардеров мира сообщила основанная его семьей компания National Amusements и родственники. "Самнер Редстоун был блестящим визионером, руководителем и бизнесменом, который в одиночку превратил семейную компанию из автокинотеатров в глобальную медиакорпорацию", - отметил глава ViacomCBS Боб Бэкиш.

Он добавил, что Редстоун оставил после себя огромное наследие как в бизнесе, так и в благотворительности. "ViacomCBS запомнит Самнера за его невероятную страсть к победе, безграничную интеллектуальную любознательность и полную преданность компании", - подчеркнул руководитель медиакорпорации.

Компания National Amusements была основана в 1936 году Майклом Редстоуном, отцом миллиардера. Позже пост председателя занял его сын Самнер. В 2012 году в интервью CNBC он назвал покупку Viacom своим главным достижением в бизнесе.

Редстоун занимал пост председателя ViacomCBS с 1987-го по 2016 год и был гендиректором компании с 1996-го по 2005 год. На ноябрь 2019 года его состояние оценивалось в 3,9 миллиарда долларов.