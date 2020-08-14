Названа опасность грибов для некоторых людей
Главный диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова назвала несколько групп людей, которым не рекомендуется есть грибы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам эксперта, дикорастущие грибы ни в коем случае не следует давать детям до пяти-шести лет. У дошкольников очень тонкие слизистые, и поэтому, если в грибах содержатся токсины, они могут быстро всосаться в кровь и нанести непоправимый вред здоровью ребенка. Также продукт противопоказан людям с непереносимостью трегалозы - особого вида сахаров.
Особую угрозу представляют грибы, растущие вдоль дорог. Кадырова порекомендовала никогда не собирать грибы у трасс, а также не покупать этот продукт с рук, так как точно неизвестно, где были собраны грибы и как они хранились.
"Гриб представляет из себя по сути дела губку. Эта губка имеет свойство накапливать в себе всю ту вредную таблицу Менделеева, которая содержится в выхлопных газах. Если была высокая концентрация вредных веществ, съедено было много, ничем хорошим это не закончится. Когда начинается осенний сбор грибов, в отделение нефрореанимации поступает много людей с очень тяжелыми отравлениями".
Диетолог подчеркнула, что грибы очень важно правильно приготовить. При обработке грибов нужно убедиться в том, что все собранные экземпляры съедобные. В случае малейшего подозрения, гриб стоит выбросить. Затем все оставшиеся грибы следует отварить и слить воду. Кадырова посоветовала варить перед жаркой или запеканием даже белые грибы во избежание несчастных случаев.
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