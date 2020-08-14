Точный гороскоп на пятницу: Тон будут задавать честолюбивые устремления

Сегодня в гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет сегодня прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день. Люди, у которых есть в жизни большая цель, сегодня будут стремиться к ней особенно сильно, считая, что для ее достижения все средства хороши. Остальные же просто будут испытывать повышенную потребность в самореализации и признании окружающих. Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.

Овен

Сегодня Овен может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: он будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ему результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Овну будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие сегодня будут действовать так, как это нужно Овну. Для их же блага, конечно.

Телец

Сегодня в любых делах Телец будет склонен перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, он рассчитывает на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды гороскопа предупреждают Тельца, что как бы он ни был уверен в своей правоте, настаивать на этом не следует. Сегодня ему надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, - иначе неизбежны обиды и конфликты.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Близнецы будут считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Близнецам быстрее достичь результата. Сегодня, идя на компромиссы, Близнецы добьются большего, чем если бы действовали напролом.

Рак

Сегодня Рака ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться - все равно от решений Рака сегодня не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без его участия, так что звезды гороскопа советуют Раку расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Сегодняшняя передышка придаст Раку сил и энергии на весь следующий день.

Лев

Сегодня Лев имеет шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, он завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ, завяжет полезное знакомство или просто окажется в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Лев продвинется на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на его жизни.

Дева

Сегодня в течение дня Деву может ожидать непростой разговор с людьми, от которых она зависит. Возможно, ее вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Девы далеко идущие последствия, и ей надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Деве удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!

Весы

Сегодня мнение Весов будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к ним: "Что вы думаете по этому поводу?". Не стоит бороться с неизбежным: Весы сегодня отлично справятся с ролью эксперта и консультанта. Их опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды гороскопа будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Весов охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, их авторитет.

Скорпион

Сегодня для Скорпиона настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Скорпиону навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что сегодня нужно Скорпиону для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

Стрелец

Сегодня Дела, за которые Стрелец возьмется сегодня, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Стрельца немалую роль. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Стрельцу внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ним какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Стрелец просчитал последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.

Козерог

Сегодня Козерогу следует заранее приготовиться к тому, что он может подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Козерог попытается взглянуть на себя глазами тех, кто его критикует. Возможно, ему действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит сегодня положение Козерога, как здоровое отношение к критике.

Водолей

Сегодня Водолей будет полон ценных идей и мудрых мыслей, которыми он совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Водолея придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды гороскопа сегодня советуют Водолею направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке - это будет полезно для обеих сторон.

Рыбы

Сегодня перед Рыбами будет стоять непростая задача: им придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть в Рыбах хороший объект для поручений, и если Рыбы не отгородятся от них грудой собственных дел, им просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Рыб сегодня ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет - не так уж важно.