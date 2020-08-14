Назван идеальный овощ для снижения веса

Диетолог Ольга Шестакова назвала кабачок идеальным овощем для снижения веса с низким содержанием калорий и большим количеством витаминов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это идеальный овощ для снижения веса. Они имеют низкую энергетическую ценность, но при этом создают долгое ощущение сытости. На 100 граммов приходится всего около 20 килокалорий", - сказала диетолог, подчеркнув, что этот овощ улучшает стул, сокращает уровень холестерина и уменьшает отечность. По ее словам, в кабачке содержатся такие витамины, как В1, В2, С, РР, А, а также полезные микроэлементы - калий, магний, цинк, сера, натрий, фосфор.

Шестакова также предупредила, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, находящимися в обострении, следует быть осторожнее при употреблении сырых кабачков. Кроме того, этим овощем не стоит злоупотреблять при наличии проблем с почками.