Как фрукты мешают вам похудеть

О том, что фрукты и ягоды совсем не так полезны, как принято о них думать, сказано уже немало. Как передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, нельзя есть столько фруктов и ягод, сколько хочется. Но если вы до сих пор верите в чудодейственность этих продуктов, советуем повнимательнее изучить информацию, приведенную ниже.

Атака на печень

Одно из главных правил любой диеты - сократить количество сахара. И фрукты могут вам в этом помешать. Ведь в них содержится большое количество простой фруктозы, которая, присутствуя в рационе, лишь препятствует сбросу веса. Еще одна проблема: переработкой фруктозы занимается только печень. И если у нее будет и без того достаточно работы, то употребленные вами фрукты в итоге пойдут в жир.

Переизбыток углеводов

Здоровому человеку в день рекомендуется употреблять не более 100 граммов углеводов. Тем временем в одном только банане их 27, а в яблоке - около 30-ти. Это уже треть от суточной нормы, а если вы съедите и то и другое - то и вовсе 84% допустимого! Теперь подумайте, как много углеводов вы употребляете помимо фруктов, и представьте, каково вашему организму справляться с таким объемом.

Как себя переучить?

Если вы будете относиться к фруктам как к чему-то диетическому и безвредному, то в вашу привычку войдет употребление 400 лишних калорий в день. Вот и объяснение "ниоткуда" взявшимся новым сантиметрам на талии! Понимаем, совсем отказаться от любимых лакомств будет тяжело. Чтобы было проще, советуем переключиться на ягоды и другие мелкие волокнистые плоды. Подойдут: