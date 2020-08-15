7 самых красивых фильмов о британских монархах

Британская монархия давно превратилась в бренд, популярный во всем мире. Каждый шаг членов королевской семьи и даже тех, кто ими уже официально не является, становится инфоповодом и активно обсуждается за пределами Британских островов. Но судьбы предшественников королевы Елизаветы II не менее интересны, чем перипетии семейной жизни Уильяма и Гарри. Вспомнить захватывающие сюжеты из истории британской монархии можно, посмотрев фильмы из нашей новой подборки, передает Day.Az со ссылкой на BAZAAR.

"Пустая корона" (2012−2016)

Реж. Доминик Кук, Ричард Эйр, Руперт Гулд

Знакомство с историей британской монархии можно начать с исторических хроник Шекспира - цикла пьес, посвященных становлению английской государственности до воцарения династии Тюдоров. Но если нет настроения перечитывать английскую классику, можно посмотреть серию экранизаций, выпущенную BBC. "Пустая корона" - сериал из шести полнометражных фильмов, разделенных на два сезона. Кроме бережного обращения с оригиналом, стоит отметить, что на роли шекспировских королей BBC выбрал главных британских актеров. В фильмах снялись Бен Уишоу, Джереми Айронс, Том Хиддлстон, Том Старриджж и Бенедикт Камбербэтч - так что скучно точно не будет.

"Еще одна из рода Болейн" (2008)

Реж. Джастин Чадвик

Период правления Генриха VIII полюбился кинематографистам во многом благодаря бурной личной жизни монарха, постоянно менявшего жен и фавориток. Особенно подходящей для экрана оказалась драматичная история второго брака короля с Анной Болейн, ради которой тот разорвал отношения с Ватиканом, а затем обвинил ее в измене и отправил на эшафот. "Еще одна из рода Болейн" поставлена сценаристом сериала "Корона" Питером Морганом по роману Филиппы Грегори. Фильм о борьбе за сердце короля двух сестер Болейн - скромной Марии и амбициозной Анны - критиковали за вольное обращение с историческими фактами. Но яркий сюжет о страсти, любви, тщеславии и падении в исполнении Натали Портман и Скарлетт Йохансон захватывает, несмотря на неполную достоверность.

"Елизавета" (1998)

Реж. Шекхар Капур

Фильм о восхождении на престол и ранних годах правления дочери Генриха VIII и Анны Болейн королевы Елизаветы I. Историю одной из главных английских правительниц можно рассматривать как феминистский манифест. Преодолевая все препятствия на пути к трону, Елизавета отказывается от идеи о замужестве и разделении своей власти с мужчиной и остается единоличной правительницей, при которой Англия достигает экономического и культурного расцвета. Одна из лучших ролей Кейт Бланшет, за которую она получила Золотой глобус, BAFTA и номинацию на Оскар.

"Фаворитка" (2019)

Реж. Йоргос Лантимос

Один из главных претендентов на награды на прошлогоднем Оскаре. История противостояния герцогини Сары Черчилль и ее кузины Эбигейл Хилл за место фаворитки больной и страдающей от одиночества королевы Анны. Отношения между тремя женщинами в исполнении Оливии Коулман, Рэйчел Вайс и Эммы Стоун образуют сложный любовный и политический треугольник. В интерпретации режиссера Йоргоса Лантимоса сюжет превращается в черную комедию, где придворные интриги и психологические манипуляции тесно сплетаются с искренней нежностью, любовью и страхом одиночества.

"Безумие короля Георга" (1993)

Реж. Николас Хайтнер

Еще одна комедия о борьбе за власть вокруг больного монарха. В сложное для британского престола время, вскоре после потери американских колоний, Георг III внезапно начинает удивлять всех своим странным поведением: периодически впадает в ярость, не узнает приближенных, совершает бессмысленные поступки. Вокруг обезумевшего короля плетутся придворные интриги с целью отстранить его от управления страной. Остроумный и ироничный фильм, полный настоящего английского юмора, порой переходящего в абсурд.

Молодая Виктория (2008)

Реж. Жан-Марк Валле

Романтический байопик о детстве королевы Виктории и ее замужестве с принцем Альбертом с Эмили Блант в главной роли. Фильм вышел под слоганом: "Она правила миллионами, но ее сердце принадлежало единственному мужчине". Картина особенно примечательна роскошными костюмами, отмеченными премией Оскар. В роли одной из фрейлин в фильме появляется и настоящая представительница британской королевской семьи - пра-пра-правнучка королевы Виктории принцесса Беатрис.

Королева (2005)

Реж. Стивен Фрирз

Почти семидесятилетнее правление королевы Елизаветы II уже послужило источником для нескольких биографических фильмов и сериалов. "Королева", снятая по сценарию Питера Моргана, посвящена событиям 1997 года и реакции королевской семьи на гибель Принцессы Дианы. За роль Елизаветы II Хелен Миррен получила не только всевозможные награды от премии BAFTA до Оскара, но и приглашение на обед с самой королевой, от которого актрисе, правда, пришлось отказаться из-за съемок.