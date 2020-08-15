Развеян миф о вреде сухого вина

Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов развеял распространенный миф о том, что сухое вино вредит желудку, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт подчеркнул, неправильно говорить о том, что определенные продукты и напитки агрессивно воздействуют на желудок. По его словам, любые напитки и пища лишь ослабляют кислотность. "Это непреложный факт. И его нужно вспоминать каждый раз, когда вы будете заранее морщиться при виде бокала с сухим вином", - отметил он.

Изжога происходит из-за заброса кислоты в пищевод, где среда близка к нейтральной. "Согласно современным данным, в развитии язвенной болезни роль кислой пищи несущественна", - уточнил Буеверов. Исследования доказывают, что кислотность сухих вин сильно преувеличена. В частности, в сухом вине она в десять раз ниже, чем в газированных напитках, где ее маскируют большим количеством сахара.