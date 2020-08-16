5 продуктов, которые подарят сытость и не навредят фигуре

Белок - незаменимый нутриент, который является неотъемлемой частью каждой клетки человеческого организма. Наряду с жирами и углеводами, белок необходим для нормальной работы всех систем организма от опорно-двигательной до нервной и сердечно-сосудистой. Поскольку переваривание белка занимает больше времени, чем переваривание углеводов - белковая пища способна обеспечить чувство сытости на гораздо больший срок. Однако и среди белковых продуктов встречаются "нежелательные" - они могут содержать насыщенные жиры или большое количество быстрых углеводов. В нашем материале ищите список самых полезных белковых продуктов, которые насытят надолго и не принесут вреда фигуре.

Лосось

Лосось - чудесный продукт не только за счет высокого содержания белка. Как и вся жирная рыба, он богат необходимыми жирными кислотами и множеством полезных микроэлементов, которые очищают сосуды, укрепляют их стенки и значительно уменьшают риск возникновения проблем с сердцем. Кроме того, лосось богат витаминами, А и Е, что делает его одним из лучших продуктов для борьбы с преждевременным старением. Рыба достаточно калорийна, однако переваривается медленно, что позволяет надолго сохранить чувство сытости и исключить риск переедания.

Тунец

Тунец - настоящий рекордсмен по содержанию белка, при этом он отличается низкой калорийность и совершенно не содержит углеводов. Это продукт, который можно есть в любое время суток, не переживая о последствиях для фигуры. Тунец богат фосфором, благодаря чему положительно воздействует на когнитивную функцию, повышает концентрацию и улучшает память.

Нут

Нут - один из самых полезных представителей бобовых. Он богат растительным белком, клетчаткой, витаминами группы В, калием, кальцием и магнием. Цельный нут можно обжарить с овощами, а можно приготовить хумус - пасту из бобов. Дополните небольшую порцию этого блюда нарезанным соломкой болгарским перцем и морковью, чтобы получить двойной заряд витаминов и антиоксидантов.

Соевое молоко

Соя - единственный растительный источник белка, содержащий все незаменимые аминокислоты. Кроме того, оно может похвастаться высоким содержанием витаминов, А и D, кальция, калия, магния и небольшой порцией ненасыщенных жиров, которые так важны для организма. Выбирайте натуральное соевое молоко без сахара, добавок, ароматизаторов и консервантов - они "нейтрализуют" всю пользу сои и могут обеспечить вас парой сотен лишних калорий.

Яйца

Яйца - прекрасный источник белка. Помимо всего прочего, они необычайно богаты витаминами группы В, витаминами D и Е, биотином, калием, фолиевой кислотой и ненасыщенными жирными кислотами. Большинство полезных веществ находятся в желтках, поэтому не стоит от них избавляться, даже если ваша цель - снижение веса. Благодаря такому богатому составу, яйца отлично насыщают, а также улучшают когнитивную и мышечную функцию.

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