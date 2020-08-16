Фразы манипуляторов, которые выводят из себя

Манипуляция обычно является отработанным навыком, который позволяет добиваться нужного эффекта.

Вот пять фраз, которые применяют манипуляторы, чтобы заставить вас почувствовать себя сумасшедшим:

1. "Ты меня неправильно понял".

Время от времени манипулятор своими же словами и действиями сам себя загоняет в угол. И чтобы выйти из этой неприятной ситуации, он постарается все выставить так, как будто виноваты только вы. Для этих целей он воспользуется, например, такой фразой: "Вы просто меня неправильно поняли".

Этот прием может заставить вас почувствовать себя человеком невнимательным, и, что еще хуже, вы можете действительно начать верить в это, если не поймете, что вами манипулируют ради собственной выгоды.

2. "Ты действуешь иррационально/безумно/нелогично".

В попытке отвести удар от себя, манипулятор постарается перевести разговор с себя на вас. Он начнет говорить о ваших недостатках, недочетах, о вашем неумении понимать других людей.

И тогда к вам в голову начнет закрадываться мысль: "может, я действительно виноват в этом?"

3. "Ты слишком чувствительный".

Вместо того, чтобы извиниться за свои действия или слова, манипуляторы сделают вид, что вы все слишком близко принимаете к сердцу. Или что вы не способны общаться на такие сложные темы.

Этот прием заставит вас сомневаться в себе и начать думать, что вы на самом деле являетесь источником проблемы.

4. "Я не люблю драмы".

Если вам кажется, что вы реагируете слишком остро, а ваш собеседник на это просто пожимает плечами или продолжает говорить вещи, которые вас расстраивают, присмотритесь к нему внимательнее - может быть, перед вами находится манипулятор? Если все его слова носят провокационный характер, то, скорее всего, так оно и есть.

5. "Ты преувеличиваешь".

Если вы чувствуете себя подавленным и смущенным из-за сложившейся ситуации, манипулятор может попытаться воспользоваться вашим состоянием в своих интересах. Его главная цель - заставить вас почувствовать, что вы делаете из мухи слона.