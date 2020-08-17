Как быстро убрать темные круги под глазами
Кожа вокруг глаз - индикатор состояния здоровья. Усталость, недосып или бокал вина накануне вечером оставляют следы именно под глазами в виде темных кругов или мешков. Избавиться от них возможно, но вначале стоит найти источник их возниконовения.
Причины появления темных кругов под глазами
Хроническое недосыпание. Возьмите за правило спать не менее 7 часов. Для организма катастрофически не хватает 4-5 часов. Потом недосыпание выливается в бледность, красные глаза и синяки под глазами.
Стрессы. Нарушение сна может быть следствием и стрессовых ситуаций. Проблемы на работе или в личной жизни губительно влияют на нервную систему, вследствии чего могут быть нарушены внутренние процессы в организме. В частности, это приводит к изменениям гармонального фона, а результат вы можете видеть на лице. В этом случае советуем обратиться к невропатологу, энокринологу или гинекологу.
Неграмотный рацион. Жареное, острое, копченое и жирное - очень вредно для состояния периорбитальной зоны. Кроме того, любовь к кофе и алкоголю усугубляет проявление темных кругов и отеков.
Аллергия. Реакция на пыль, цветущие растения, шерсть животных, холодный воздух приводит к слезотечению и зуду. Веки раздражаются и возникают круги красноватого оттенка.
Анемия и недостаточное кровообращение. Чтобы узнать, это ли причина мешков под глазами, обратитесь к доктору и сдайте соответствующие анализы.
Другие причины. Темные круги также могут быть следствием диет, длительного приема антибиотиков и гормональных препаратов.
Избавиться от темных кругов с помощью косметики
Крем с витамином А. Высокоэффективное питательное средство для ухода за кожей вокруг глаз. Оно содержит большое количество ретиноевой кислоты.
Крем с койевой кислотой или гидрохиноном. Обладает мощным отбеливающим эффектом и значительно сокращает потемнение кожи на тонких участках.
Крем с кофеином. Он помогает сокращать кровеносные сосуды, стимулируя их к активной деятельности.
Крем с эпидермальным фактором роста. Одно из эффективнейших ухаживающих средств для борьбы с синяками.
Избавляемся от мешков с помощью народных средств
Сметанная маска
Смешайте мякоть огурцов со сметаной, измельченной петрушкой и кинзой. Полученную кашицу уложите в марлечку и оставьте под глазами на 20 минут.
Картофельная
Сырая картошка отлично отбеливает кожу. Смешайте мелко порезанный картофель с подогретым молоком.
Творожная
Разомните жирный творог и добавьте к нему несколько капель крепкого чая. Из полученной массы слепите лепешки и приложите к области вокруг глаз.
Ореховая
10 гр измельченных грецких орехов смешайте с теплым сливочным маслом. Добавьте 4 капли гранатового или лимонного сока. Нанесите на область вокруг глаз на 20-25 минут.
Из петрушки
Измельчите в блендере 20 гр свежей петрушки и добавьте к ней 3 капли лимонного сока.
Эффективные компрессы
Отличным вспомогательным средством будет протирание области вокруг глаз кусочками косметического льда, сделанными из отвара шалфея, петрушки, ромашки, василька и укропа.
Для этого стоит заварить столовую ложку цветков в кружке воды (250 мл) и дать ей настояться не менее 30 минут. Остудить отвар, залить в форму для льда.
elle.ua
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре