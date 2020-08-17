7 признаков сильного характера ребенка
Ты наивно полагаешь, что у малыша пока нет характера, что мама скажет, то и будет делать? Увы, но тут ты ошибаешься. Предлагаем узнать семь признаков, что твой ребенок с характером.
1. Есть свое собственное мнение
У малышей есть свое мнение и в отличие от взрослых они не боятся его высказывать. Старайся прислушиваться к своему ребенку, он должен знать и чувствовать, что его мнение учитывается, что он важен.
2. Все пробуют
Малыши, которые сильны духом, идут до конца в своих затеях. Мама сказала, что вода холодная, а он все равно полезет ручкой, чтобы удостовериться. Они следуют своим желаниям и не боятся пробовать что-то новое.
3. Быстро переключаются и быстро вовлекаются
Это взрослым нужно настроиться, а вот ребенок быстро может переключиться и снова уйти с головой в игру.
4. Много аргументов
Зачастую это происходит в возрасте "почемучки" (с 3 лет). Они хотят так много знать и у них на все есть и свое видение, свои ответы. Они, конечно, могут не совпадать с реальностью, но зато родители знают, что фантазии их малыш точно не лишен.
5. Слушают, но хотят делать по-своему
Сильные дети будут делать всегда все по-своему и родителям стоит дать таким чадам возможность быть самостоятельными.
6. Есть твердое чувство правильного и неправильного
Поскольку эти дети только хотят делать то, с чем они согласны, они не боятся бороться за то, во что верят.
7. Нравится проверять ограничения
Нет, твой ребенок не просто пытается свести тебя с ума. Твой ребенок энергичный - это не то же самое, что быть непослушным. Они жаждут приключений и изучения для себя, а не просто пассивно сидят и позволяют миру пройти.
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