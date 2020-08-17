8 знаменитостей, которые были мигрантами

Стереотипы, окружающие мигрантов, часто становятся причиной мнительности и паранойи, и людям свойственно забывать, что миграция всегда была естественным порывом человека в поисках выживания и лучшей жизни. Мигрантами в свое время были актрисы Грета Гарбо и Одри Хепберн, ученый Альберт Эйнштейн, антрепренер Сергей Дягилев и другие известные деятели культуры, искусства и науки. Рассказываем о восьми ныне живущих знаменитостях-мигрантах.

Иман

Профессия: Модель

Откуда: Сомали

Куда: США

Супермодель и жена Дэвида Боуи Иман родилась в 1955 году в Сомали, ее отец был дипломатом, а мать - гинекологом. В четыре года Иман отправили в частную школу-пансион в Египет, где она провела почти все свои подростковые годы. Из-за нестабильной политической атмосферы в Сомали вся семья Иман переехала в соседнюю африканскую страну Кению, где будущая супермодель поступила в университет и изучала политику. В студенческие годы Иман заметил фотограф Питер Бирд, с их знакомства началась модельная карьера девушки, для реализации в которой Иман и переехала в США в 1970-х, потому что в Африке не было модной индустрии, а значит, и профессии модели.

М. Найт Шьямалан

Профессия: Режиссер, сценарист, актер

Откуда: Индия

Куда: США

Режиссер "Шестого чувства", "Знаков" и "Таинственного леса" Манодж Шьямалан родился в 1970 году в Индии, и вскоре после его появления на свет семья переехала в США. Повзрослев, Шьямалан поступил на учебу в киношколу Нью-Йоркского университета, а в 1992 году режиссер снял свой первый полнометражный фильм. Над "Яростной молитвой" режиссер работал на родине, но после этого снимал фильмы только в США. Неизвестно, как сложилась бы судьба Шьямалана, если бы его семья не решилась на переезд, но очень сложно представить триллеры, прославившие режиссера, в стиле болливудского кино.

Манижа

Профессия: Певица

Откуда: Таджикистан

Куда: Россия

Певица Манижа Сангин прославилась благодаря оригинальным музыкальным видео в инстаграме. Одна из самых ярких молодых певиц России также привлекает к себе положительное внимание, потому что работает с социальной повесткой - правами женщин и мигрантов и другими серьезными темами - и выпускает клипы высокого художественного качества. Манижа родилась в Таджикистане, в Душанбе, в 1991 году. Она переехала в Москву с семьей в 1994 году из-за гражданской войны в Таджикистане, начавшейся в 1992 году после распада СССР и завершившейся только в 1997 году. Тогда в дом, где жила семья будущей певицы, попал снаряд, и, конечно, было решено покинуть страну, ведь едва ли кто-то захочет растить детей, подвергая их постоянной смертельной угрозе.

Камила Кабельо

Профессия: Певица

Откуда: Куба

Куда: США

Камила Кабельо родилась в небольшой рыбацкой деревушке неподалеку от Гаваны, на Кубе, в 1997 году. До шести лет девочка жила между Кубой и Мексикой, потому что ее отец был мексиканского происхождения, а на Кубе он был иммигрантом. В шесть будущая певица переехала с матерью в Майами, США, где они вдвоем поселились у друга, а отец смог приехать к ним только спустя полтора года, потому что у него возникли трудности в получении американской визы. Камила выучила английский по телешоу и позже прославилась благодаря одному из них - певческому конкурсу-реалити The X Factor.

Арнольд Шварценеггер

Профессия: Актер, политик, бодибилдер

Откуда: Австрия

Куда: США

Арнольд Шварценеггер был младшим ребенком в бедной австрийской семье, он занимался спортом с раннего возраста, начав с футбола и позже переключившись на бодибилдинг. При этом из-за финансового положения семьи он не ел мясо до службы в армии. Однажды будущая звезда ушла в самоволку, чтобы принять участие в конкурсе "Мистер Европа" среди юниоров. После армии Шварценеггер переехал в Мюнхен и продолжал заниматься бодибилдингом и участвовать в конкурсах, и только в 1968 году, в 21 год, он решился переехать в США, не зная английского языка и не имея связей. Какое-то время бодибилдер жил в Штатах нелегально, однако постепенно стал привлекать к себе интерес сначала на почве спорта, а потом и в кинокарьере, и тут уже стал ценным налогоплательщиком для страны.

Люпита Нионго

Профессия: Актриса

Откуда: Кения

Куда: США

Обладательница "Оскара" Люпита Нионго родилась в Мексике, где ее отец работал преподавателем, но росла на родине своих родителей, в Кении. Она переехала в США, чтобы изучать актерское мастерство в магистратуре престижного Йельского университета. Одновременно с этим она стала играть в театре и работать на стартовых позициях на съемочных площадках в индустрии кино. После учебы Нионго не забывала о корнях, она снималась для кенийского телевидения, а также сняла и спродюсировала документальный фильм о дискриминации альбиносов в Кении. Сейчас актриса больше всего работает в США, но можно не сомневаться, что она дорожит своей связью с Кенией.

Рита Ора

Профессия: Певица

Откуда: Югославия

Куда: Великобритания

Рита Ора родилась в Приштине, Югославия, в 1990 году, когда начался развал Социалистической Федеративной Республики Югославия, превратившейся в обособленные Черногорию, Сербию, Косово, Македонию, Боснию и Герцеговину, Словению и Хорватию. Ее семья албанского происхождения, и в это неспокойное время в стране начались преследования албанцев. Рите Оре было меньше года, когда ее родители взяли ее, ее старшую сестру и младшего брата и уехали в Лондон, где поселились в знаменитом районе Ноттинг-Хилл. На родине отец певицы был владельцем паба, и этим же он занялся в Британии. Когда Рита Ора решила, что станет певицей, она часто выступала на "открытых микрофонах", в том числе и в пабе своего отца.

Мила Кунис

Профессия: Актриса

Откуда: Украина

Куда: США

Милена Кунис родилась в 1983 году в Советском Союзе на территории нынешней Украины, в городе Черновцы. Мать-учительница физики и отец-инженер не видели будущего для своих детей на родине, как и многие покинувшие в то время СССР семьи. Кроме того, в стране набирали обороты антисемитские настроения, а у родителей Милы Кунис были еврейские корни. Решившись на переезд, они взяли двух своих детей (у Милы есть брат) и 250 долларов и переехали в Лос-Анджелес, толком не зная английского языка. В 9 лет будущая звезда пошла учиться в детскую школу актерского мастерства, где обзавелась агентом. Мила начала сниматься в старших классах, и в это время с ней все еще занимался репетитор по английскому языку.

Еlle.ru