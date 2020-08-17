Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

Марсоходы NASA очаровывают своим вниманием за происходящим на поверхности Красной планеты. Роверы делают селфи и безумно красивые панорамы. Однако их поле зрения крайне ограничено. Чего не скажешь про орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, который видит Марс с иного ракурса, способный запечатлеть удивительные места загадочного мира в сверхвысоком разрешении, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) покинул Землю 15 лет назад 12 августа. NASA на этой неделе отметило юбилей полета, выделив некоторые из лучших изображений Марса, которые запечатлел космический корабль.

Аппарат оснащен тремя камерами. Цветной сканер MRO делает снимки с техникой "рыбий глаз", еще одна камера делает снимки поверхности в черно-белом цвете, а прибор High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) стоимостью 40 миллионов долларов является "автором" наиболее впечатляющих снимков Марса.

Правда, не обходится без применения постобработки. Некоторые изображения с MRO выглядят в отчетливо благодаря использованию цветокоррекции - техники обработки изображений, которая помогает выделить определенные детали.

В честь 15-летнего юбилея миссии Mars Reconnaissance Orbiter, NASA выпустила сет из самых поразительных и зрелищных фотографий Красной планеты, которые можно увидеть с орбиты. Такие виды невозможно сделать даже с самых мощных телескопов на Земле. Поэтому наслаждайтесь творчеством одного из самых старых космических аппаратов агентства.