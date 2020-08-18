Точный гороскоп на вторник: День не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики

Сегодня звезды гороскопа обещают, что фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Многие сегодня предпочтут окунуться в виртуальный мир, будь то мечтательное витание в облаках, интересная книга, новый фильм, игра или общение на форуме. Впрочем, даже в самых обычных делах фантазии сегодня будут играть немалую роль, раскрашивая в яркие цвета унылые будни. Звезды предупреждают, что при всех очевидных плюсах, в этом таится и свой подвох: слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное или не заметить того, что лежит под самым носом. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви - вполне.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну устроить презентацию своего проекта или даже себя самого: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Овна к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, - а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на "ура". Другими словами, Овну сегодня не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций - и люди за ним охотно пойдут!

Телец

Сегодня Тельцу следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Телец считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы сегодня могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Тельцу стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

Близнецы

Сегодня день не склоняет Близнецов анализировать или вдаваться в подробности. Близнецы могут на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают их, что полагаться на интуицию сегодня не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения - неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, сегодня Близнецам не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

Рак

Сегодня Раку надо быть трижды осторожным - особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Раку покажется, что шанс сам плывет к нему в руки, сегодня ему не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится и Рак сможет вернуться к тому, что задумал.

Лев

Сегодня энтузиазм Льва способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Лев со своим усердным рвением сегодня может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Льву поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Льва активности, стараться не проявлять излишнего рвнения.

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве расслабиться и как следует отдохнуть. Ей это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Деве придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Деву сегодня это не тяготит: уже на днях она возьмется за дела с новыми силами!

Весы

Сегодня Весам необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что им все безразлично! На самом же деле эмоции Весов притупила рутина, и если они сумеют внести разнообразие в свои дни, то оживят и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив - взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, сегодня небольшая авантюра пойдет Весам на пользу, вернув им свежее восприятие "здесь и сейчас".

Скорпион

Сегодня любой механизм, винтиком которого является Скорпион (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Скорпиона, мешая сосредоточиться. Как результат, ему будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет сегодня ожидать от Скорпиона подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа категорически не рекомендуют Стрельцу действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Стрелец захочет решить сегодня какой-нибудь важный вопрос, ему волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

Козерог

Сегодня Козерогу не следует лезть в авантюры - и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача сегодня возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Козерогу сегодня достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Водолей

Сегодня Водолею не стоит полагаться только на себя - самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Водолей может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Водолея отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Водолей станет куда более внимательным и менее рассеянным.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит браться за крупные проекты с участием других - им вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого сегодня Рыбы могут хотя бы немного положиться, - это они сами, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где они лично за все отвечают. И где им при всем желании никто не сможет помешать.