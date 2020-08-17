Ученые назвали материал для идеальной защиты от коронавируса

Одежда и маски из хлопка предотвратят попадание SARS-CoV-2 на кожу и слизистые. Ученые пришли к выводу, что вирус распадается на этой ткани менее чем за сутки даже без специальной обработки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, ученые из расположенных в Канаде Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета исследовали стабильность SARS-CoV-2 на экспериментально загрязненных СИЗ. Вирус поместили на восемь разных материалов: нитриловые перчатки для медицинского осмотра, усиленные химически стойкие перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, Tyvek (особый легкий и прочный нетканый материал), пластик, хлопок и нержавеющую сталь. Затем вели наблюдения за ним в течение трех недель. Оказалось, что при нанесении на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки и его невозможно было обнаружить.

Исследователи также выяснили, что маски из двух слоев хлопка плотностью 600 нитей с шифоном фильтруют более 80 процентов частиц размером менее 300 нанометров и более 90 процентов частиц крупнее.