Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Количество обращений людей к пластическим хирургам значительно возросло на фоне распространения коронавируса, пишет газета The New York Times.

Как передает Day.Az со ссылкой на mail.ru, издание объясняет это тем, что во время пандемии увеличилось число звонков по видеосвязи и многие люди оказались недовольны тем, как выглядят в кадре.

Как рассказала пластический хирург из Атланты Дайана Александер, большинство клиенток приходят к ней со словами: "Я созванивалась через Zoom и не знаю, что случилось, но я выгляжу ужасно".

"У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году", - призналась доктор.

По ее словам, с 18 мая и до конца июля она провела 251 процедуру.

Издание называет подобный тренд неожиданным, поскольку пластическая хирургия в США достаточно дорогая. Стоимость различных процедур колеблется в промежутке от $3,3 тыс. до 25 тыс. При этом пластические операции зачастую не покрываются страховкой.