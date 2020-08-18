Ученые придумали вкусный и полезный шоколад

Специалисты из Американского химического общества решили создать шоколад, который будет полезным с научной точки зрения и при этом вкусным. Результаты исследования приводит издание Ridus, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые отметили, что молочный шоколад является самым популярным во всем мире из-за сладости и кремовой текстуры. Тем не менее это нездоровая еда. Темный шоколад имеет высокий уровень фенольных соединений, которые дают антиоксидантные свойства, но многие не любят его за присущую горечь. Исследователи попытались создать одновременно полезный и обладающий приятным вкусом продукт.

В ходе эксперимента выяснилось, что для придания молочному шоколаду антиоксидантных свойств можно добавлять в него кожуру арахиса. По словам экспертов, идея возникла после тестирования различных видов сельскохозяйственных отходов на биологическую активность. Ученые задумали извлечь фенолы из кожуры и найти способ смешивать их с пищей. Фенольные соединения удалось извлечь, предварительно измельчив кожуру в порошок.

После этого ученые смешали порошок с шоколадом и проверили вкус на добровольцах. Они приготовили кусочки с разным содержанием фенола. В результате никто из добровольцев не угадал, где находится обычный молочный шоколад, а где с добавлением полезных веществ из кожуры.

При этом специалисты нашли дешевый способ добывать ее. Когда производители жарят и перерабатывают арахис, чтобы сделать арахисовое масло, конфеты и другие продукты, они чаще всего не используют красную кожицу. Тысячи тонн кожуры арахиса выбрасываются каждый год несмотря на то, что являются отличным источником антиоксидантов.

Помимо арахисовой кожуры, исследователи рассматривают возможность использования кофейной гущи, чайных листьев и других пищевых отходов, которые содержат фенольные соединения.