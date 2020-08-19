https://news.day.az/unusual/1263337.html Названы продукты, которые борются с похмельем
Названы продукты, которые борются с похмельем
Ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии выяснили, что горох, яйца и семечки борются с похмельем, потому что содержат много аминокислоты L-цистеин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ученые провели эксперимент, когда одна группа добровольцев с похмельем употребляла перечисленные выше продукты, а вторая - плацебо.
"Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья", - говорится в заключении.
Аминокислота уменьшала головную боль, тошноту, стресс и тревогу.
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