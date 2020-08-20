Точный гороскоп на четверг: Сегодня старайтесь поменьше скромничать

Сегодня звезды гороскопа обещают очень насыщенный эмоциями день. Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня скромность - это верный способ стать невидимкой и потерять расположение окружающих. Напротив, не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!

Овен

Сегодня Овен рискует зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна его торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, сегодня ему следует быть открытым для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Овен всегда успеет, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Телец

Сегодня день позволит Тельцу в полной мере раскрыть свои организаторские таланты - даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм - все это сегодня будет Тельцу по плечу. Впрочем, даже если у Тельца не будет возможности руководить другими, сегодня ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутыми. Какие бы бури ни бушевали вокруг Близнецов, им следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без них, а вот если Близнецы сегодня не выдержат и займут чью-либо сторону, то впоследствии пожалеют: это может пагубно отразиться на их репутации.

Рак

Сегодня, чтобы получить желаемый результат, Раку придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Рак сегодня хочет продвинуть свою идею, лучшее, что он может сделать, - это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Лев

Сегодня Льву следует приготовиться к тому, что в течение дня ему поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться его доходов, работы или даже личной жизни, однако Льву, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все "против" и "за". Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Лев сможет принять верное решение.

Дева

Сегодня - день, когда Дева будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют ее энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ей по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Девы есть пара-тройка нерешенных задач: сегодня у нее есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.

Весы

Сегодня Весы способны удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, им удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Весы к нестандартному образу мыслей, и это поможет им на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Весов, которые сегодня испытают прилив вдохновения.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет настроен крайне независимо! Любые попытки дать ему совет или тем более пытаться им управлять он воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для него конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельный Скорпион сегодня не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на его делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Скорпион предложит свежее, неординарное решение.

Стрелец

Сегодня какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Стрельца и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Стрельцу сегодня необходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться - это он сам. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.

Козерог

Сегодня Козерог с самого утра может ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что ему вдруг захочется покомандовать другими - главное, что и окружающие сегодня будут прислушиваться к его словам. Высказывания Козерога будут обладать убедительностью, благодаря чему он сможет без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Козерогу и стоит сегодня заняться - тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

Водолей

Сегодня окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Водолея. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Водолей способен взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Водолею сегодня выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!

Рыбы

Сегодня в течение дня Рыб может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи они смогут посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми они занимаются, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих сегодня проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Рыб от дел, зато подарит свежие впечатления.