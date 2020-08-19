К Земле незаметно приблизился астероид

Возле Земли пролетел астероид 2020 QG на рекордно близком расстоянии. Его обнаружили только после прохождения точки максимального сближения. Об этом сообщает NASA, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Астероид 2020 QG, который получил серийный номер ZTF0DxQ, диаметром 3-6 метров пролетел на скорости около 12,3 км/с в 2950 километрах над южной частью Индийского океана в воскресенье, 16 августа.

Астероид был обнаружен обсерваторией спустя несколько часов после максимального сближения с Землей. Космический объект не представлял угрозы, даже если бы вошел в атмосферу Земли.