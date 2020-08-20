Солнце могло возникнуть внутри двойной звездной системы

Существование Планеты X, гипотетической девятой планеты Солнечной системы, а также некоторые странности в устройстве ее окраин можно объяснить, если предположить, что Солнце образовалось в двойной звездной системе. К таким выводам пришли астрономы, статью которых опубликовал научный журнал Astrophysical Journal Letters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Двойным звездным системам гораздо проще захватывать объекты из межзвездной среды, чем одиночным. Если облако Оорта сформировалось в том виде, в котором мы видим его сейчас, то можно предположить, что у Солнца был "двойник" схожей массы. Они расстались до того, как наше светило покинуло то скопление, где родилось", - рассказал один из авторов работы, профессор Гарвардского университета (США) Абрахам Лоеб.

Астрономы считают, что Солнце сформировалось примерно 4,5 млрд лет назад внутри небольшого газопылевого облака, которое было немного тяжелее, чем наше светило. Это облако было частью гораздо более крупного скопления молекулярного водорода диаметром около 65 световых лет.

Внутри него сформировались и другие звезды. Из-за гравитационных взаимодействий между ними это облако распалось примерно через 130-500 млн лет после того, как эти звезды начали формироваться. Эти же взаимодействия, как предполагают астрономы, повлияли на облик Солнечной системы, в результате чего появилось множество объектов на "аномальных" и необъяснимых орбитах.

Изучая свойства пока неоткрытой Планеты X, Лоеб и его коллега по университету Амир Сирадж нашли намеки на то, что у путешествия Солнца через эти "звездные ясли" могли быть и другие последствия. В частности, по ходу движения "отстала" вторая звезда Солнечной системы. На то, что она существовала, указывают аномалии в характере движения сотен небольших объектов, которые располагаются за орбитой Нептуна и Плутона.