NASA зафиксировало два атмосферных феномена

Уникальную фотографию сделали астронавты NASA. Два феномена - северное сияние и свечение - сошлись на рассвете.

На снимке видно, как в верхних слоях атмосферы, на одинаковой высоте, образовался целый спектр. Цвета - от зеленого до фиолетового - озарили небо, к ним добавились и лучи восходящего солнца. Дополнительный эффект придали огни городов канадских провинций.

Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ представляет данное видео: