https://news.day.az/unusual/1263578.html NASA зафиксировало два атмосферных феномена - ВИДЕО
NASA зафиксировало два атмосферных феномена - ВИДЕО
Уникальную фотографию сделали астронавты NASA. Два феномена - северное сияние и свечение - сошлись на рассвете.
На снимке видно, как в верхних слоях атмосферы, на одинаковой высоте, образовался целый спектр. Цвета - от зеленого до фиолетового - озарили небо, к ним добавились и лучи восходящего солнца. Дополнительный эффект придали огни городов канадских провинций.
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