В геноме человека обнаружили следы неизвестного предка

В начале августа американские исследователи выявили в ДНК человека следы неизвестного ранее предка. Судя по всему, древние сапиенсы скрещивались не только с неандертальцами и денисовцами, но и с кем-то еще. Вероятно, с Homo erectus - его геном до сих пор не расшифрован. Ученые и раньше упоминали о загадочном архаичном виде, оставившем примесь в ДНК меланезийцев и современных африканцев, передает Day.Az со ссылкой на mail.ru.

Чужие гены

В 2016 году специалисты из Университета Техаса (США) на ежегодном собрании Американского общества генетики человека заявили: в ДНК меланезийцев, живущих на островах Тихого океана, найдены следы неизвестных науке гоминид. К такому выводу привело сравнение их генома с ДНК неандертальцев, денисовцев и африканцев.

Исследователи собирались выяснить, какой процент генов мы унаследовали от вымерших Homo. И неожиданно открыли, что значительная часть древних генов, считавшихся денисовскими, на самом деле принадлежит другому виду человека.

В том же году похожие выводы - независимо от американцев - сделали датские ученые. Проанализировав около сотни геномов жителей Папуа - Новой Гвинеи и австралийских аборигенов, они заметили примесь архаичной ДНК.

На первый взгляд, она напоминала денисовскую, но, судя по некоторым отличиям, речь шла об ином виде гоминид.

Следы неведомых людей

Исследования 2016 года вызывали много вопросов: геном современного человека, у которого искали чужеродные гены, специалисты сравнивали с ДНК тех, от кого он их мог получить.

К тому времени геном неандертальцев уже хорошо изучили, а вот главным источником информации о денисовских людях оставались кость фаланги пальца и несколько зубов из алтайской пещеры. Учитывая, что с Homo sapiens, как считается, смешались денисовцы, жившие на юге Азии или востоке Индонезии - далекие популяции часто отличаются друг от друга, - следы таинственного гоминида вполне могли принадлежать именно им.

Однако четыре года спустя исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) предложили новую методику поиска древней примеси в ДНК современных людей. Знать геном того, от кого она унаследована, уже не требовалось. То есть ученые могли обнаружить следы гибридизации наших предков с вымершими видами Homo, от которых не осталось ничего - ни костей, ни зубов, ни орудий труда.

Первые, на ком испытали новый подход, - западноафриканские народы йоруба и менде. Эксперты проанализировали 405 их полных геномов и выделили от двух до 19 процентов неизвестной ранее архаичной ДНК. Значит, предки современных африканцев скрещивались с видами людей, которые отделились от общего ствола около 625 тысяч лет назад - до появления неандертальцев и денисовцев.

Демографическое моделирование показало: гибридизация проходила не позднее 43 тысяч лет назад - примерно в то время, когда в Европе неандертальцы стали смешиваться с Homo sapiens.

Правда, за что именно отвечают гены, переданные таинственным предком, и какую роль они сыграли в выживании западноафриканских народов, пока не понятно.

Загадочный предок

Полгода спустя ученые из Корнеллского университета (США) применили похожую методику при анализе геномов двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных людей. В результате выяснилось: древние гоминиды разных видов вступали в половые отношения и обменивались генами всякий раз, когда две группы пересекались во времени и пространстве. Случаев скрещивания, скорее всего, больше, чем принято считать.

Так, неандертальцы испытывали сексуальный интерес не только к сапиенсам: примерно 200−300 тысяч лет назад они смешались с неизвестным древним видом гоминид и унаследовали от них почти три процента генома.

Кроме того, следы гибридизации нашли и в ДНК денисовского человека - один процент генома достался ему от таинственного архаичного родственника. А затем благодаря скрещиванию денисовцев и Homо sapiens 15 процентов этих генов передались современным людям.

Авторы работы предполагают, что речь идет о Homo erectus - непосредственном предке сапиенсов, который мог жить на территории Евразии одновременно с ранними неандертальцами и денисовцами. Правда, доказать это невозможно: исследователи пока не получили и не секвенировали его ДНК.