Внезапный дождь принес мужчине богатство

Житель американского города Питерсберг, штат Вирджиния, купил выигрышный лотерейный билет, когда укрылся в магазине от внезапно начавшегося дождя.

Об этом сообщает издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гарленд Харрисон (Garland Harrison) рассказал, что дождь неожиданно начался, когда он шел по улице. Американец решил укрыться в ближайшем магазине. Чтобы убить время, он купил лотерейный билет.

Когда Харрисон вернулся домой, он обнаружил, что билет принес ему богатство. Выигрыш составил 158,4 тысячи долларов.

Победитель сказал, что пока не знает, на что собирается потратить деньги.