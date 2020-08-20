Ученые: коронавирусом можно заразиться через замороженную еду

Зараженные коронавирусом замороженные продукты могли стать причиной необъяснимых вспышек COVID-19 в Китае, Вьетнаме и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом говорится в публикации группы медиков под руководством профессора Национального университета Сингапура Дейла Фишера, размещенной на платформе bioRxiv, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Их эксперименты показали, что частицы коронавируса могут выживать при температурах и в период времени, которые обычно используются при транспортировке и хранении замороженных продуктов.

"Частицы вируса, которые мы добавляли в свинину, курятину и форель, оставались жизнеспособными на протяжении трех недель", - говорится в публикации.

На протяжении трех недель после заморозки продуктов до -20 и -80 °С ученые измеряли, сколько живых вирусных частиц оставалось на поверхности образцов. Все это время во всех условиях хранения практически все вирусные частицы оставались жизнеспособными.

Сингапурские медики считают, что это нужно учитывать как самим производителям пищевых продуктов, так и надзорным органам. Чиновникам нужно разработать порядок постоянных наблюдений за распространением вируса через замороженную или свежую пищу, говорится в публикации.