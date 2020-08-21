Таяние ледников Гренландии поставило новый рекорд

Климатологи измерили массу ледников Гренландии с помощью гравиметрических зондов GRACE-FO и выяснили, что за прошлый год этот показатель уменьшился на рекордно большое значение - 532 млрд тонн. Результаты их работы опубликовал научный журнал Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Данные зондов показывают, что характер таяния ледников Гренландии в 2019 году резко изменился. Тенденция на снижение скорости сокращения их массы, характерная для 2017-2018 годов, сменилась резким ростом. В результате был установлен новый рекорд и мы вернулись к тенденциям текущего столетия", - пишут исследователи.

Практически все климатологи Земли не сомневаются в том, что глобальное потепление существует, а также что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур на планете не удастся сдержать на отметке в 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Об этом говорят не только компьютерные модели климата планеты, но и данные климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков.

Первыми и главными жертвами этого процесса станут, как уже показывает практика, заполярные регионы Земли и горные ледники. Температура на их территории уже сейчас стала на 4-9 °С выше, чем в прошлые столетия. Из-за этого их площадь может необратимо сократиться, а большие территории Антарктики и Арктики могут освободиться ото льда.

В частности, климатические спутники уже много лет фиксируют, что ледники Гренландии ускоренно тают. В среднем скорость их таяния с начала XXI века увеличилась примерно в четыре раза. В августе прошлого года из-за этого огромная часть ледового массива острова массой в 12,5 млрд тонн откололась и уплыла в море.

С другой стороны, в 2017-м и 2018 годах сокращение площади и массы льда в Гренландии резко замедлилось, уменьшившись почти в четыре раза. Поэтому ученых особенно сильно интересовали данные 2019 года, когда таяние ледовой шапки острова, как на то указывают формирование айсберга и замеры на месте, резко ускорились.

Возврат к старому

Группа климатологов под руководством старшего научного сотрудника Института Альфреда Вегенера (Германия) Инго Сасгена получила первые точные данные такого рода. Для этого они воспользовались информацией, которую собирали два гравиметрических зонда GRACE-FO NASA. Эти аппараты могут очень точно измерять массу ледников по тому, как гравитационное поле Земли меняется под действием их массы.

Первые данные этих спутников указали на то, что ледники Гренландии вновь начали таять быстрее. За прошлый год их масса сократилась на 532 млрд тонн, то есть почти в четыре раза больше, чем в 2017-м и 2018 годах, и на 15% выше, чем в 2012 году, когда был поставлен предыдущий рекорд.

Причиной прошлого замедления, как показывают расчеты климатологов, было то, что два и три года назад над западной Гренландией фактически весь год господствовал циклон, который мешал теплым воздушным массам проникать на ее территорию и помогал снегу накапливаться на ее территории.

Однако летом прошлого года над Гренландией долгое время находился антициклон, из-за которого к острову из умеренных широт начал двигаться теплый воздух. В результате на остров выпало гораздо меньше снега, льды начали ускоренно таять, и в океан попало необычно много талой воды.

Что интересно, нечто похожее, но противоположное по результатам, произошло в 2012-м и 2013 годах, когда после рекордных значений 2012 года ледники Гренландии стали таять гораздо медленее. Дальнейшее изучение и сравнение этих событий, как надеются ученые, поможет им понять, что из-за чего происходят подобные резкие перемены в тенденциях таяния и как они влияют на процесс сокращения ледников в целом.