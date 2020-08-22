Точный гороскоп на субботу: День, который лучше потратить на любовь

Сегодня по гороскопу тот самый день, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Звезды обещают предельно обострить ваши чувства, и если для любви это очень хорошо, то для споров, увы, нет. Любая неосторожность или небрежность, не говоря уже о колкости, может обернуться глубокой обидой. Больше того, сегодня совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков - любые словесные аргументы будут бессильны. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.

Овен

Сегодня Овен может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Овну будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Овен не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожного Овна близка к абсолютному нулю.

Телец

Сегодня ситуация может потребовать от Тельца взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет делать их сегодня, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени - ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Телец избавится от гирь на своих ногах!

Близнецы

Сегодня, за что бы Близнецы ни взялись, их таланты будет трудно не заметить и не оценить! Они способны отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление им удастся произвести сегодня на тех, с кем Близнецы до этого знакомы не были. Поэтому если им предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры - лучшего дня для этого им не найти!

Рак

Сегодня Рак может испытывать затруднения в общении с людьми - друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Рак способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: сегодня окружающие настроены к Раку благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Льву не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет сегодня проявить себя на "отлично". А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Льва связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Дева

Сегодня Деве следует быть аккуратнее с деньгами - не важно, ее собственный это кошелек или нет. День склоняет ее к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Деве сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ей следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Весы

Сегодня, за что бы Весы ни взялись, они будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Весы способны не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Весы сегодня примут участие, они просчитают все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет им действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!

Скорпион

Сегодня Скорпиона ожидает насыщенный эмоциями день - причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Скорпиону продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Скорпиона от запланированных дел.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Стрелец сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Стрельца сегодня может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.

Козерог

Сегодня лучшим, что Козерог может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Козерогу потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Козерог может рассчитывать на многообещающий результат.

Водолей

Сегодня Водолея может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Водолея, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Водолею придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Водолею нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

Рыбы

Сегодня для Рыб - день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Рыб целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Рыбы сегодня не только способны пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате - одержать победу.