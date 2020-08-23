Точный гороскоп на воскресенье: Избегайте споров и старайтесь во всем соблюдать меру

Сегодня звезды гороскопа не приемлют никаких рамок, шаблонов и ограничений! На протяжении дня вам в голову могут приходить самые невероятные свежие идеи - запомните их, чтобы потом воспользоваться. Сегодняшние мысли и планы обещают отличаться не только новизной, но и масштабностью, а также практической ценностью. Подвох же этого дня - порывистость в чувствах и желаниях, поэтому избегайте споров и старайтесь во всем соблюдать меру. Интуиция сегодня на высоте, так что если не хотите чего-то делать - не делайте.

Овен

Сегодня Овен будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе - к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Овна можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса сегодня способны обернуться тем, что Овен превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Тельца к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого "Я". Это вовсе не означает, что Телец должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.

Близнецы

Сегодня в любых делах Близнецам будет трудно отличить важное от неважного. Они могут придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Близнецы посвятят тем делам, которые просто первыми попались им на глаза или же чем-то их заинтересовали. Впрочем, если у Близнецов нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что они все-таки возьмутся, они сделают тщательно, "от и до".

Рак

Сегодня звезды гороскопа призывают Рака задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Сегодня - отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Рак может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

Лев

Сегодня Льву следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что сегодня Лев может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

Дева

Сегодня в руках Девы все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг нее - стоять коромыслом! Дева настроена по-боевому, она готова направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от нее переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельная Дева рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ей сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Весы

Сегодня замечательный день для всех Весов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Весам шанс получить прибыль даже там, где они не ожидали. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Сегодня Весы могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого они вложили немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Весы уже перестали надеяться на результат.

Скорпион

Сегодня - хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Скорпиона будет работать четко, а мышление - отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа сегодня мало склоняют Скорпиона к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Скорпион не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!

Стрелец

Сегодня Стрельцу лучше всего удастся строить воздушные замки - они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Стрельца мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Стрельцу сегодня стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Козерог

Сегодня Козерог имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Козерог столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Водолей

Сегодня для Водолея наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Водолея, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Водолей сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.

Рыбы

Сегодня, за что бы Рыбы ни взялись, звезды гороскопа не советуют им торопиться - есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять их к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Рыбам может показаться, что промедление смерти подобно, и если они поддадутся этому порыву, то рискуют наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Рыбам следует держать себя в руках. Сегодня им лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.