Пять продуктов, которые полезно есть женщинам для укрепления мышц

Из-за активности определенных гормонов женщинам гораздо сложнее чем мужчинам поддерживать крепкую и развитую мышечную массу, - однако существуют продукты, помогающие слабому полу справляться с этой непростой задачей, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Хорошее состояние мышц - это мощный фактор влияния на здоровье. Эксперты поясняют, что развитые мышцы в целом потребляют много энергии, что заставляет их активно извлекать глюкозу из крови. Вялые, дряблые, недостаточно развитые мышцы снижают чувствительность клеток организма к инсулину, что порождает нарушения в механизмах аппетита и потребления пищи, а также сбои в работе внутренних систем. Как следствие, могут возникать метаболические проблемы, ассоциированные с лишним весом и увеличением жира в теле, сердечно-сосудистыми патологиями.

Женское тело от природы склонно к накоплению жира и слабой мускулатуре. Но, к счастью, состояние своих мышц женщины могут улучшить с помощью рациона, богатого питательными веществами. Следующие пять продуктов им полезно есть для укрепления мышц, а заодно и костей, - об этом информирует издание Times Now.



Греческий йогурт. Он богат кальцием, витамином D и белком - все эти питательные вещества оптимально подходят для укрепления мышц. Для большей пользы следует выбирать полножирные сорта без сахара, избегая ароматизированных и подслащенных.

Фасоль. Является отличным источником белка, а также клетчатки, что делает продукт идеальным выбором для наращивания мышечной массы и ее силы. Фасоль также богата фолиевой кислотой, витамином B и медью, которые помогают укрепить сухожилия.

Творог. Для людей, по каким-то причинам не употребляющих яйца, творог является важным источником питательных веществ, помогающих сделать тело менее рыхлым, более плотным и мускульным. Это превосходный источник белка, витамина D, кальция - важнейших элементов в деле поддержания женского здоровья и красоты.

Молоко. Женщины, которые пьют молоко, добиваются лучших результатов в спортзале - у них более интенсивно сжигается жир и подтягиваются мышцы. Данный факт был установлен исследованием ученых из Университета МакМастера (США). Их результаты свидетельствуют, что женщины, выпивающие два стакана молока в день, быстрее добиваются уменьшения жировой массы и хорошего мышечного тонуса.

