Назван защищающий от рака напиток

Австралийские ученые выяснили, что регулярное потребление кофе может спасти людей от рака печени. Соответствующие выводы опубликовал MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованиям, выпивая ежедневно две или три чашки этого напитка, можно снизить шансы заболевания на 38%, а вероятность смертельного исхода от него - на 46%. Увеличив количество кофе в день до четырех или пяти чашек, можно поднять эти показатели до 41% и 71% соответственно.

Заключение специалистов основано на модели, которая была создана, исходя из данных по заболеваемости раком печени за 2016 год и употреблению кофе среди погибших от него людей.

Выяснилось, что ежедневное потребление двух чашек кофе спасло бы 452 861 пациента. В случае с четырьмя чашками, это количество возросло бы до 723 287 человек.

Исследователи отметили, что врачи должны начать рекомендовать гражданам добавить этот напиток в свой ежедневный рацион для защиты от рака печени.