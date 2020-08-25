Чем опасна вчерашняя заварка?

Можно ли использовать заварку, оставшуюся со вчерашнего дня? На этот вопрос ответила врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Эксперт посоветовала не делать этого. За ночь в чае начинают развиваться плесневые грибы, которые при попадании в организм отравляют его микотоксинами. Не спасет от них даже кипяток, если им попытаться оживить вчерашнюю заварку, плесень выживает даже при температуре 100 градусов. Кроме того, в пленке, которая образуется на чае, тоже со временем появляется патогенная микрофлора, размножение которой ускоряется за счет сахара.

"Постоявшей заваркой, конечно, не отравишься. Но наш организм начнет бороться с этой патогенной микрофлорой, тратить свою энергию и ресурсы", - пояснила Соломатина.

От вчерашней заварки может начаться аллергия, произойдет сбой в работе кишечника. Выделяемые микроорганизмами токсины ударят по печени, в перспективе из-за накопительного эффекта может пострадать сердце.

