Кому нельзя есть вареную кукурузу

Кукурузу любят и взрослые, и дети. Однако стоит помнить, что это совсем не "легкий" для желудка продукт, к его употреблению стоит относиться с осторожностью. О том, кому нельзя есть кукурузу, пишет Grounde, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Противопоказано употреблять много кукурузы в пищу если:

Имеется склонность к тромбозам и повышенная сворачиваемость крови. Как упоминалось выше, кукуруза содержит много витамина К, который улучшает сворачиваемость крови, поэтому для людей, у которых есть склонность к образованию тромбов, кукуруза очень опасна.

Был гастрит или проблемы с желудком. Как пища, кукуруза достаточно тяжелая и для ее переваривания важно отсутствие проблем с желудком и выделением ферментов.

Есть обострения язвы или проблемы с двенадцатиперстной кишкой. Зерна кукурузы могут вызывать вздутия в кишечнике, что усугубит состояние больного и может его травмировать.

Людям, имеющим массу тела ниже нормы, не рекомендуется употреблять в пищу кукурузу, так как она существенно снижает аппетит.

Более того, доказано, что люди с недостатком веса плохо переваривают кукурузу в связи с нехваткой нужных ферментов для ее разложения.

Людям, имеющим сильные аллергические реакции, также не советуется употреблять кукурузу - она обостряет реакцию на аллергены.

