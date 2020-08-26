Самые полезные завтраки

На завтрак в тарелке должны лежать и углеводы, и белки. Только при таком условии завтрак можно назвать полезным. Об этом рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

"С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например, кашей, как это принято считать. Должно присутствовать и белковое блюдо тоже", - пояснила эксперт.

Она отметила, что человеку необходимы углеводы, как источник энергии. Углеводы с утра нужны для того, чтобы продуктивно работать целый день. Однако, если не съесть с утра и белок, например, в виде омлета или сырников, то появляется большой риск не дополучить в течение дня его суточную норму, добавила Чехонина.

"Если мы не дополучим белка за день, то мы получим избыток жира и углеводов, - других вариантов нет. А это прямой путь к появлению лишних килограммов", - объяснила врач-диетолог.