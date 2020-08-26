Чем полезны для здоровья мультиварки

Если вы хотите быстро приготовить какое-либо блюдо и не волноваться о калориях и жирах, начните пользоваться мультиваркой. Эксперты считают, что у них масса преимуществ, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Снижают количество масел. Масло - важнейший компонент в приготовлении пищи, но иногда мы используем слишком большое его количество, что может приводить к болезням сердца и другим недомоганиям. В мультиварке почти не используют масло при готовке, а это положительно влияет на здоровье в долгосрочной перспективе.

Помогают худеть. Такие блюда, как картофель фри и куриные крылышки набиты калориями, из-за которых мы чаще поправляемся. А если вы хотите похудеть, то глубокую обжарку пищи замените обработкой горячим воздухом в мультиварке. Это сократит количество калорий, по сравнению с другими методиками.

Снижает уровень жира. Пища с глубокой обжаркой также имеет повышенный уровень жира. Но всё-таки можно получать наслаждения от жареной пищи, если готовить её в мультиварке. Эксперты полагают, что при приготовлении этим методом количество жира сокращается на 75%.

Уменьшает вредные компоненты. Жареная пища помимо высокого содержания жира и калорий также имеет некоторые опасные компоненты вроде акриламида. Несколько исследований связали это вещество с опухолями. Приготовление пищи в мультиварке также сокращает содержание в еде акриламида.

