Медики назвали пять способов обмануть мозг и отказаться от сладкого

Любовь к сладкому - это прямой путь к избыточному весу, а следовательно, и сердечно-сосудистым заболеваниям, нарушение обмена сахара в крови может вылиться в диабет. Сахар питает в основном те кишечные бактерии, которые вредят пищеварительному органу, делают его вялым и толстым. Он также питает бактерии во рту, которые приводят к кариесу, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

За тягу к сладкому отвечает мозг, стимулирующий выделение дофамина, а сахар является питательной средой для этого. Сладкое вещество активирует систему вознаграждения в мозге и обеспечивает чувство удовольствия и благополучия. Сахару организм никогда не говорит: "достаточно", поэтому мы не можем остановиться после одного кусочка шоколада, а съедаем целиком всю плитку.

Сладкие продукты создают ощущение удовлетворения, поскольку они активируют центр вознаграждения в мозге. Чем больше мы едим сладости, тем труднее нам от них отказаться. Эксперт по питанию Керстин Хардт рассказала о пяти возможностях, которые помогут снизить вашу тягу к сладкому в долгосрочной перспективе.

1. При покупке продуктов обратите внимание на ингредиенты. Если сахар входит в число первых четырех ингредиентов - это не ваш продукт. Сахар, кстати, также может скрываться за такими обозначениями, как сахароза, рафиноза, патока или мальтодекстрин в списке ингредиентов. Кроме того, глюкозный сироп, густой сок и мед являются подсластителями и в основном дополнительным сахаром в рационе.

2. Уменьшите ежедневное количество хлеба, макарон, выпечки, кукурузы или макаронных изделий. Эти продукты с высоким содержанием углеводов повышают уровень сахара в крови и, таким образом, способствуют тяге к сладкому.

3. Не ешьте такие продукты или редко перекусывайте. Кроме того, они повышают уровень сахара в крови и повышают тягу к сладкому. Прибегайте к продуктам, которые являются здоровыми и полезными. Это, например, ростки семян, чечевица, бобы, грибы, семена конопли, миндаль или грецкие орехи. Они насыщают организм и тем самым противодействуют желанию съесть сладкое.

4. Избегайте готовой магазинной продукции, в которой обычно содержится слишком много сахара. Вместо этого готовьте еду сами и ешьте как можно чаще. Тот, кто готовит сам, имеет лучшее представление о количестве содержащегося сахара в продуктах. Кто, кстати, до сих пор употреблял особенно много сахара, должен сначала радикально пойти на абстиненцию - добровольный отказ от сладкого.

5. Эксперт по питанию рекомендует: полностью отказаться от сахара в течение 14 дней. После этого будет легче употреблять сахар в меньших количествах в долгосрочной перспективе. Отказ от сладкого и мучного поможет скинуть лишний вес и почувствовать себя более лёгким, подвижным и здоровым.

