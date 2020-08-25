Умершая девочка ожила перед погребением

В Индонезии сердце умершей 12-летней девочки вновь стало биться, когда ее омывали перед погребением. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ребенок скончался в больнице в городе Проболинго из-за осложнений, связанных с диабетом. Спустя час родители забрали умершую дочь для погребения.

"Когда ее тело омывали, оно неожиданно стало теплым, - рассказывает отец девочки. - А закрытые глаза внезапно открылись. Мы обнаружили, что ее сердце снова бьется, и она начала двигаться".

Медики из вызванной родителями скорой помощи пытались реанимировать ребенка при помощи кислородного аппарата, однако их усилия оказались напрасными. Спустя час они вновь констатировали смерть.

Девочку повторно омыли и похоронили. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.