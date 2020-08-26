Ядерная физика будет бороться с коронавирусом: в Гренобле после 20-месячной модернизации возобновил работу один из мощнейших в мире синхротронов. С его помощью ученые хотят разобраться в структуре вируса и найти способы нейтрализовать его, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Синхротрон - устройство для ускорения элементарных частиц. Его можно использовать примерно как рентгеновскую установку - но в миллиарды раз мощнее.

Пантелео Раймонди, ученый:

"Если у нас есть фонарик, то он просто дает свет. Но если мы соберем его энергию в очень узкий пучок, то будет уже не фонарик, а лазерный луч. На его острие будет сосредоточена колоссальная энергия".

Ускоренные частицы в синхротроне испускают рентгеновское излучение, которое рассеивается, сталкиваясь с белковыми структурами, из которых состоит вирус. Это рассеивание фиксируют детекторы ускорителя. Таким образом, можно создать 3D-схему коронавируса точностью вплоть до атома.

Вирусы могут копировать себя только внутри живой клетки, и большинство антивирусных препаратов действуют за счет того, что не дают вирусам внедряться в клетку. Ученые в Гренобле собираются дать химикам точнейший портрет "врага" - чтобы знать наверняка, куда бить.

Эажисай Кандиа, ученый:

"Как только мы узнаем, какова его форма и структура, то сможем создать вещества - вакцины или лекарства - которые смогут помешать взаимодействию вируса с клетками. И тем самым мы уничтожим его".

Ещё один проект центра - изучение лёгких, поражённых ковидом, и поиск способов лечения этих повреждений, возможно на основе средств борьбы с последствиями уже известных заболеваний того же типа.