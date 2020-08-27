Девушка попыталась повторить танец из TikTok и попала в больницу

Пользовательница TikTok с ником ib_bbbbbbb решила поучаствовать в челлендже под песню Cardi B и Megan Thee Stallion WAP. Попытка девушки повторить движения из танцевального флешмоба привела к тому, что она попала в больницу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девушка опубликовала ролик, в котором показала, как упала во время записи видео для челленджа. На следующих кадрах она была в больнице: во время съемок она повредила ногу. "Никогда больше не буду пытаться повторить танец под WAP", - написала пользовательница.

"Ты уже третий человек, который повредил колено, пытаясь повторить этот танец. Это знак, что мне точно не стоит пробовать", - отметила в комментариях пользовательница с ником Melroo0. Некоторые написали девушке, что чувствуют ее боль, и пожелали ей скорейшего выздоровления.