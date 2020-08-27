В России создан прибор для выявления COVID-19 в воздухе

В России появился прибор, способный выявлять вирусы в воздухе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С его помощью можно взять пробу и на коронавирус, рассказал Александр Новиков - генеральный директор Красногорского завода имени Зверева, специалисты которого совместно с сотрудниками НИЦ Гамалеи создали данное устройство.

Медико-биологический прибор получил название "Детектор-БИО". С его помощью можно определить не только наличие вирусов, но и бактерий и токсинов.

На автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут.

По словам Новикова, государственные испытания устройство уже прошло, однако сертификацию оно еще не получило.

"Детектор-БИО" разработали для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей.